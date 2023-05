Abdelouahed OUHAJJOU

Connaissance en Gestion : Marketing international, Controle De Gestion, Stratégie d’Entreprise,

GRH, Recherche Opérationnel, technique enquête, Fiscalité, droit Social, Gestion de Projet, gestion de la production, Sphinx, SPSS, ERP (Sage),



Systèmes d'exploitation : Windows (XP7, XP, 2000, 98), Vista, Linux, Back track3.

Langages de programmation : ADO .net, Java, VB.net, VBA, VB6, C , C++.OCAML.

Langages de programmation web : PHP.ASP.net (VB), JavaScript, CSS, XML, HTML,JSP.

Méthodes d'analyse : Merise,Annalyse Fonctionelle.

Langage de modélisation : UML.

S.G.B.D : SQL Server, Oracle, My SQL,(dbDesigner 4).

Bureautiques : Word, Excel, PowerPoint, Access.(2003,2007)

Logiciels : Net beans, Eclipse, Jcreator, Jbuilder, visual studio 2003/2005.

Autre Compétences : Maintenance Des Matérielles Informatiques et Securité.

: Créations Des Sites Web.

: Traitement Des Photos & Images Avec Photoshop, PhotosBruch,…



Mes compétences :

Développement Informatique

Analyse Fonctionnelle

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Access

XML

Visual Basic for Applications

Visual Basic 6

Visual Basic .NET

Vista

UML/OMT

Sphinx Software

Sage Accounting Software

SPSS

Personal Home Page

POO

Oracle

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft ASP.NET

Merise Methodology

Linux

Jcreator

JavaScript

Java Server Pages

Java

HTML

DBDesigner 4

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Borland JBuilder

AJAX

ADO