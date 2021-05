Ayant poursuivi mes étude supérieures au sein de l’Ecole Nationale Polytechnique d’Alger j’ai rejoint le B.E.T international OBERMAYER-BERNARD où j’ai acquis les fondements d’ingénieur d’études dont j’ai eu l’opportunité de pratiquer et approfondir plus tard au sein de COSIDER-TP autant qu’ingénieur d’études sur le projet de l’Extension du Métro d’Alger.



Mes compétences :

AutoCAD

SAP 2000

Matlab

Microsoft Office

Microsoft Project

SAP

Java

FORTRAN

C++