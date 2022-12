Abderrahim EL JIRARI

Traducteur et interprète assermenté Espagnol | Français | Arabe près la Cour d'appel de Pau



Fondateur et directeur du cabinet Babelingua à Pau, depuis 2021.



Docteur en traduction et linguistique appliquée à la documentation administrative (Université dAlcala de Henares), titulaire dun master en diplomatie et relations internationales (École Diplomatique du Ministère des Affaires Étrangères à Madrid) et dun master en communication interculturelle, interprétariat et traduction dans les services publics (Université dAlcala).



Auteur de plusieurs articles sur la traductologie et les outils appliqués à la traduction.