- Administration et configuration des infrastructures IT.

- Suivi et réalisation des projets IT.

- Intégration, exploitation et administration des nouvelles Technologies: Système, Téléphonie & Réseau.

- Support IT.

- Gestion des alertes et incidents Majeurs.



Mes compétences :

Support technique

Administration système

Administration réseaux

Virtualisation VmWare ESX

Virtualisation