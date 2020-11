Abderrahmane KHELLAS

DOCTORAT en sciences de l'information et de la communication- spécialité ' communication") + Parcours audiovisuel et communication...Professeur en audiovisuel et communication à la faculté des Sces de l'information et de la communication (Université d'Alger 3)+ prof associé 'Université Alger 2/ section des Sces sociales et démographie '' doctorants) + membre dans le laboratoire de recherches sociologiques (laboratoire de la famille et la prévention contre la délinquance et le crime), Recherche; membre du comité rédactionnel et membre de jures " commission scientifique dans la revue scientifique "famille et société). Cadre Journaliste en audio-visuel expérimenté...19 ans de carrière à la radio ...et 26 ans de télévision( à nos jours)... Plusieurs poste de responsabilité radio et télévision. Présentateur et producteur de plusieurs émissions radio et télévision.. Assistant Principal

du DG de la télévision Algérienne et Directeur de la Production des programmes; 2019/2020. Directeur de la A3C ( Algerian third channel) télévision algérienne 2009-2013..Directeur Adjoint 2006-2008 ..Assistant du DG tv 'chargé de missions(2003/2006 et 2014/2016) . Membre fondateur de l'Université de la Formation Continue en 1989 et de la radio UFC ' Radio de la sciences et du savoir ( Radio professionnelle de l'université de la formation continue ) en 1990. Membre de Conseil d'Administration du Quotidien Arabophone Publique Ech-Chaab de 2011 à 2016. Actuellement sur le point déditer un grand ouvrage de 02 tomes sur la Communication Interpersonnelle et la Coexistence sociale en Algérie...autres ouvrages en perspective sont en préparation.



Mes compétences :

Enseignement universitaire (Académique et Professionnelle)

Audiovisuel

Conseils en communication

Recherche scientifique

Production Audiovisuelle

Communication

Communication éditoriale

Informatique

Laboratoire de Recherche

Responsabilité sociétale des entreprises