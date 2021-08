Abderrahmen BEN SLIMEN

For any other information please contact me at my email (abderrahmen.benslimen@gmail.com)



COMPETENCES



- Etudes de faisabilité en Instrumentation et Contrôle Commande

- Contrôle Commande et Automatisme

- Identification et régulation de procédé

- P&ID

- Instrumentation, Vannes de Régulation

- normes ISA

- ATEX

- SPI Intools (formation)

- Base de données : Microsoft Access

- Suite Microsoft office, OpenOffice

- Autocad



LANGUES : Français courant

Anglais courant

Arabe courant



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Aout 2012/ Décembre 2012

Ingénieur d’étude en Contrôle Commande et Instrumentation

SECOMAT (Client GRT GAZ):



- Sites de stockage de gaz de CUVILLY pour GRT GAZ (partie interconnexion)

- Site de Saint Clair sur Epte (Détection sonore)



Travaux réalisés sur les projets :

Contribution à différents projets :

• Etude d’ingénierie de détail en instrumentation et contrôle commande

• Etude de détail de la détection sonore



Pour les différentes études :

o Liste des E/S

o Plan d’implantation des instruments

o Araignée de câblage

o Carnet de câbles des instruments

o Plan d’affectation des fourreaux

o Spécification de comptage de gaz (intrusif et non intrusif)

o Architecture de comptage et analyse de gaz (système ACONCAGUA standard GRT)

o Alignement technique des détecteurs sonore de fuite de gaz (MSA et SIMTRONICS)

o Estimation budgétaire

o Plannings projet et réalisation





Décembre 2011/ Juin 2012

Ingénieur d’étude en Contrôle Commande et Instrumentation

TRACTEBEL ENGINEERING (GDF SUEZ):



Sites de stockage de gaz souterrain France pour STORENGY

- Site de Chemery

- site de Soings en Sologne

- site de Céré La Ronde

Travaux réalisés sur les projets :

Contribution à différents projets :

• Etude de faisabilité des vannes MSU/MSA (vannes pour mise en sécurité)

• Etude de faisabilité des vannes d’arrêt d’urgence

• Etude de faisabilité du nouveau réseau air comprimé (compresseur + sécheur + filtre)

• Etude d’ingénierie de base des vannes MSU/MSA (vanne pour mise en sécurité)

• Etude d’ingénierie de base des vannes d’arrêt d’urgence

• Etude d’ingénierie de base du nouveau réseau air comprimé (compresseur + sécheur + filtre)

• Etude des cadres d’étanchéité



Pour les différentes études :

o Proposition différentes solutions aux clients

o Analyse fonctionnelle procédé et sécurité

o Mise à jour de P&ID

o Estimation budgétaire

o Plannings projet et réalisation

o Préparation du plan d’implantation des instruments et des vannes

o Plan de cheminement des tuyauteries et des tubings du réseau d’air instrumentation

o Alignement techniques des offres

o Préparation des dossiers de consultation



19/09/2008 à 05/09/2011

Ingénieur d’étude en Contrôle Commande et Instrumentation

EPPM à TUNIS



Pour client SONATRACH (ALGERIE) :



- Nouveau projet clé en main : Etude, fourniture et montage d’une unité de traitement des eaux usées dans la région de HAOUD BERKAOUI à OUERGLA en ALGERIE (2008-2009)



- Nouveau projet clé en main : Etude, fourniture et montage d’une unité de traitement des eaux usées dans la région de GUELLALA à OUERGLA en ALGERIE (2008-2009)



- Rénovation maintenance, suivi de l’exploitation et le contrôle qualité des eaux traitées des stations de déshuilage de la région de CIS HASSI MESSAOUD en ALGERIE (2009-2011)



- Rénovation maintenance, suivi de l’exploitation et le contrôle qualité des eaux traitées des stations de déshuilage de la région de CINA HASSI MESSAOUD en ALGERIE (2009-2011)



- Nouveau projet clé en main : Etude, fourniture et montage d’une unité de traitement des eaux usées dans la région d’OUED NOUMER à OUERGLA en ALGERIE (2009-2011)



- Nouveau projet clé en main : Etude, fourniture et réalisation d’une chaine de filtration et ligne d’expédition d’eau traitée (14 Km)



