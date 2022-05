Abderrahmen OUESLATI

Je suis Ingénieur principal en génie industriel depuis 1994, titulaire d’un master professionnel en Optimisation et Modernisation de l’Entreprise depuis 2011 et lauréat du prix présidentiel juillet 2011 (Lauréat national des diplômés du master 2011).

Par ailleurs je suis auditeur tierce partie management de la qualité et Expert permanent "appui aux entreprises" auprès du programme PCAM (2013-2016)

Après une expérience professionnelle dans des entreprises industrielles comme directeur de production, DSI et directeur études et développement – chef de projet, j’ai lancé depuis 2004 "CC2i Consulting" ; un cabinet conseil en management qui fournit des prestation de conseil et d'expertise dans les domaines de management de la qualité, management intégré QSE, management des organisme d'éducation et de formation, ingénierie de l’innovation, management stratégique, lean management, etc.

Le fil conducteur de ces disciplines est la modernisation de l’entreprise et l’optimisation de ses processus en vu d’améliorer ses performances et par conséquent sa rentabilité d’une façon durable.

CC2i qui a comme vision d’être "partenaire de succès et créateur de valeur" pour les entreprises.



Mes compétences :

Iso 9001

Lean manufacturing

Génie industriel

Management stratégique

Imprimerie

Système d'information

Iso 14001

Kaizen

Business objects

PMI