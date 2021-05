Abdeslam EL MOKHTARI

Diplômé de l'EISTI en Ingénierie du Conseil en Management, je suis actuellement le Master Administration d'Entreprises à l'IAE de Paris. Un double cursus qui, par la richesse, la diversité de ses enseignements et sa grande ouverture sur le monde de l’entreprise me confère une ample diversité de connaissances, tout particulièrement en management des systèmes d'information, stratégie et organisation d'entreprises.



**Compétences:**



*Management Stratégique et Opérationnel de l'Entreprise (analyse financière, organisation, gestion de la production, droit des affaires, etc)

*Management des Equipes,

*Management des Systèmes de Traitement de l'Information,

*Management des Projets,

*Mathématiques appliqués à la finance.



**Compétences Informatiques:**



*Pack office : Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Visio, Access.

*Langages de programmation : ADA, Java, C++, SQL, VBA, LaTeX.

*Logiciels de simulation : Scilab, Maple.

*Logiciel de gestion de projets : MS Project.



**Compétences Linguistiques:**



*Anglais: Courant

*Arabe: Langue maternelle

*Espagnol: Scolaire



