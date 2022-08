Abdessalem LACHIHEB

Ayant une experience dans plusieurs societes oeuvrant dans le domaine de l'informatique, j'ai pu mettre en oeuvre mes competences au sein de ces societes

j'ai une grande expérience dans la gestion et maintenance du parc informatique, en effet j'ai travaille de plateformes contenant des dizaines de serveurs et postes utilisateur. Mon role était de gérer les domaines, la mise a jour materielle et logicielle du parc.

Pendant mon experience professionnelle j'ai pu mettre en place de la virtualisation (vmware, proxmox), utiliser des firewall (Pfsense, Microsoft Forefront TMG), avoir des notion de docker, gestion du réseau, utiliser des IPBX, de la voip ...