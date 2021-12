Abdessamad ABAKRIM

Ingénieur dÉtat en Automatique et informatique industrielle de lÉcole nationale supérieure d'électricité et de mécanique, promotion 2020. Actuellement étudiant en Master 2 EEEA Ingénierie des systèmes humain machine à l'université de Lorraine. Doté d'une modeste expérience cumulée par des stages effectués durant ces dernières années en plusieurs secteurs qui tournent autour l'automatisation, la supervision, l'instrumentation et le développement informatique.

Mon objectif professionnel est d'opérer en tant quIngénieur R&D dans le domaine des systèmes industriels et automatisés.