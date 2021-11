Abdou KEBE

Diplômé en Audit et Contrôle de Gestion (Bac + 5) à Bordeaux School Management (BEM) avec comme thème de soutenance : "Les Enjeux et mécanismes de la lutte contre le Blanchiment d’argent dans le secteur bancaire au Sénégal"

Abdou a 9 ans d’expériences bancaires et a participé à plusieurs séminaires en France, au GIABA et à la CENTIF.



Son expérience diversifiée Placements et bourses, Gestion des crédits bancaires et maîtrise des risques de non conformité,lui ont permis d'approfondir ses connaissances sur les produits bancaires, l'organisation du système financier sénégalais et la réglementation bancaire au sein de l' UEMOA.



Abdou est depuis Janv. 2011 Compliance Offier/AMLO chez SGBS. Il a été choisi par le GIABA lors de son atelier de Mai 2013 comme l'un des experts qui devait partager ses solides connaissances sur les PEP, leurs identifications, leurs spécificités et les types de contrôle appropriés pour cette clientèle sensible et spécifique,



Sur son dernier poste, Abdou a :



> Mis en place et déployé toutes les procédures, instructions et pratiques accompagnant le métier de conformité à la SGBS. Il a efficacement, par son sens de la relation, contribué à la diffusion de la culture conformité au sein de la SGBS et à la validation du dispositif prudentiel.



> Participé à l' élaboration et l'évaluation des risques intrinsèques et résiduels à travers le RCSA ( Cartographie des risques) et aussi au profilage base de données FFF classic, au filtrage des opérations sur SIRON et au monitoring des opérations atypiques.



> Élaboré et/ou validé plus de 200 procédures encadrant les activités de la SGBS ainsi que prés d'une centaine de fiche de poste délimitant les lignes métiers conformément aux procédures en vigueur et aux obligations réglementaires ainsi que la mise en place et le déploiement du comité Nouveau Produit (NP) en s’assurant que l’analyse des risques opérationnels inhérents à tout NP ait été effectuée.



> Participé à la sensibilisation et l'accompagnement de + de 800 employés sur les normes de vigilance bancaire, d'alerte, d’éthique, des comportement déontologiques, KYC, Embargo et LAB/FT



Mes compétences :

Lutte anti blanchiment

Conformité à loi bancaire secteur bancaire/UEMOA

Audit

Conformité

Finances