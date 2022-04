Abdou LOUM

Je suis actuellement à la recherche d'une entreprise pour un contrat en alternance d'attaché commercial. J'ai aujourd'hui envie de rejoindre une entreprise ambitieuse et porter avec elle un projet motivant.

Dynamique, autonome, réfléchi, créatif, curieux, et polyvalent doté d'un très bon relationnel ainsi qu'un sens du service et de l'organisation.

Fortement attiré par la relation commerciale ,j'ai choisi l'alternance qui allie cours théorique et pratique je serai compétent et opérationnel pour remplir toutes les missions qui me seront confiées.