Abdou Mamadou SAMBA

Je suis titulaire d'un diplôme de Technicien Supérieur de la Statistique de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique. J'ai des compétences dans la mise en place d'un plan de sondage, de réalisation d’enquête, de conception de masque de saisie, de la saisie et du traitement des données. J'ai aussi une parfaite maîtrise de l'outil informatique notamment des logiciels statistiques à savoir Excel, Cs Pro, Spad, Spss, Stata, Epi Info, MS Project, SAS, Access, etc. Je fais de la programmation en Pascal, VBA et Visual Studio.



Mes compétences :

Élaboration de questionnaire

Traitement de données

Supervision d’enquête

Enquêtes

Base de données

Gestion de base de données

Conception de masque de saisie

Saisie des données

Analyse de données