DIRECTEUR GENERAL SOCIETE MARONE SARL



Je suis consultant en Intermédiation en Affaires, Courtage en Travaux, Courtage en Affaires, Courtage en Services, Chargés d'Affaires, Représentation d'Entreprise et/ou Commerciale, Distribution de Produits et Services au Sénégal et dans la Sous-région.



- Je dirige l' "ASSOCIATION NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT SANTÉ & ÉDUCATION"

ANDSE: Récépissé N° : 12 872 / MINT.CL/DAGAT/DEL/AS du 26-04-2007



L'ANDSE est une association qui œuvre pour éradiquer la pauvreté et promouvoir la santé et l'éducation au service du développement du Sénégal.



Nous cherchons des partenaires et collaborateurs au développement pour la relance de nos activités.



Restons à votre disposition.

LE PRESIDENT DE L'ANDSE

Mr Abdou MARONE





ACTIVITES SOCIETE MARONE SARL

• Bâtiment (Construction, Rénovation, Réhabilitation & Entretien)

• Travaux Publics (voirie et réseaux divers);

• Réalisations Techniques (Lots techniques du bâtiment) ;

• Energie (Courant Fort – Courant Faible, Eclairage Public, Energies renouvelables, Groupes Electrogènes etc.) ;

• Plomberie, Menuiseries, Carrelage, Etanchéité, Peinture, Climatisation etc.

• Génie Civil, Ouvrages Hydrauliques et d’Assainissement ;

• Etudes Techniques (Tous Corps d’Etat,)

• Commerce Général & Fourniture ;

• Location d’Engins (Terrassement) et autres Equipements ;

• Intermédiation en Affaires et Représentation ;

• Promotion Immobilière et Vente de terrains

• Consultance (Suivi, Assistance et Accompagnement des Entreprises)

• Prestations de Services (Location de main d’œuvre et Intérim, Placement, Recrutement et Formation)



INFORMATIONS & ADRESSE :



Société MARONE SARL,

Capital : 1.000.000 FCFA ;

RC : SN-DKR : 2016-B-7276 ;

NINEA : 005866704 2D2 ;

Siège Social : 502, Keur Mbaye FALL, Arrêt Juma Ji ;

Téléphone Bureau: +221 33 836 31 51,

Téléphone Portable : +221 77 653 46 28 ;

Whatsapp : +221 77 638 34 09

Boite Postale : 34 155 Thiaroye Dakar;

Web :Array

E-mail : marone@marone.sn,