Abdou MATHIS

Etudiant des sciences de l'ingénieur, je suis passionné d'informatique et dans le cadre d'un BTS SIO (informatique) que je dois réaliser par alternance à partir du 21 septembre 2015, je recherche un contrat d'apprentissage dans le domaine de l'informatique et du développement.



Mes compétences :

Python Programming

Microsoft C-SHARP

JavaScript

Java

Android

IOS

SolidWorks

Microsoft Windows

Matlab

Linux

C++

C Programming Language

Tablette graphique

Fond vert

Ti Basic

GIMP

MIT app inventor

Ableton Live

Blender

Pack office

Source Develloppement Kit

IDLE

Unreal Develloppement Kit

Boo

Google Sketchup

Microphone HD studio

Unity 3D

Audacity

Sony Vegas

Trailers