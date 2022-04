Je travail sur des projets d'amélioration des performances de l'entreprise, et sur des sujets de développements stratégiques dans un secteur en pleine croissance et fortement concurrentiel ainsi que le prestige et le rayonnement d’Attijariwafa bank qui est sans égal au Maroc.



Mes compétences :

Statistiques

SQL

Marketing

Java Platform

Java EE

Gestion de projet

C++

Microsoft SQL Server

Web 2.0

SAS

E-commerce

Système d'information

Création d'entreprise

Oracle

Ingénierie

GPEC