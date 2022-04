Abdou Raman MOUNJOUOPOU

• Elaboration des état statistiques, des analyses de Ressources Humaines et des outils d’aide à la décision (réception et analyse des besoins, création des requêtes et extraction des données, vérification de cohérence et rédaction des commentaires)

• Réalisation des études récurrentes : création de tableau de bord et de suivis.

• Elaboration des documents internes ou légaux : Le bilan social, le rapport annuel

• Sauvegarde et restauration des données sous oracle.

• Développement des applications Visual Basic

• Analyse des systèmes d’information : conception et mise en place des applications (Méthode MERISE), implémentation des phases du logiciel, sécurité des systèmes informatiques.

• Tenue de comptabilité informatisée : création et mise en place des applications de gestion, installation, paramétrage de logiciels de gestion (SAGE SAARI comptabilité et gestion commerciale), tenue du journal classique, travaux de fin d’exercice.



Mes compétences :

Organisé

