Abdou ROUFAI

Je suis un ingénieur géologue/Hydrogéologue/géomaticien avec une lourde expérience dans le domaine de l'eau. J'ai un DESS en science de l'environnement option gestion intégrées des ressources hydriques orientation technologie de l'eau ( Traitement des eaux industrielles ....gestions et conceptions des STEP ). J'ai dirigé plusieurs projets d'hydraulique villageoise et urbaine au Mali et au Niger. Je travaille actuellement en tant expert hydrogéologue pour la supervision des travaux de réalisation de 110 forages d'eau 20 puits et 5 MINI AEP dans le cadre du projet fonds koweitien dans les régions de Dosso et Tillabéri au Niger

.