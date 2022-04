Abdou Salam SY

Décidé, assuré, qui prend des risques et innove.

Aimant la compétition et très orienté sur les résultats.

Actif, je m'implique et agis.

Moins confiant dans la capacité d'autrui que dans la mienne propre, et désireux d'agir sur mon environnement pour le contrôler.

Je suis orienté vers l'action et n'aime pas attendre.

J'ai un sens de l'urgence très fort envers moi-même et les autres.

J' apprends vite et aime la diversité dans mon environnement.

J'aime aller vite et faire face à des situations nouvelles, ou excitantes.





Mes compétences :

Notions de base sur le réseau

Notions de base sur les routeurs et le routage

Configurer les Services Réseaux

Surveillance et Dépannage

Installation des packages Linux

Administration à distance

Administration d’un environnement Server 2003

La commutation et le routage intermédiaire

Gestion de serveur Exchange

Administration d’un environnement Server 2008

Les Systèmes d’Information et d’Organisation

Active directory

Informatique

Réseau

Cisco

Maintenance informatique