Abdou SANE

Vétérinaire de formation

Expérience professionnel

-Distributeur indépendant de JMOA Sénégal depuis Aoùt 2013

-Commercial à la SENEVET SARL Dakar Sénégal depuis Décembre 2011

-Stage à Dakar dans la vaccination contre la Peste des Petits Ruminants et contre la Peste équine en 2011

-Stage en Mauritanie en Février 2009

-Stage dans une Pharmacie et clinique Vétérinaire à Kolda en Août 2008

-Stage dans une pharmacie et clinique vétérinaire à Malika en Septembre 2008

-Stage de 3mois dans une pharmacie et clinique vétérinaire à Malika en Juillet-Octobre 2007

-Stage administratif à l’Inspection Régionale des Services Vétérinaires de Dakar en Août 2006

Formation initiale

-Master 2 en Biologie Animale spécialité entomologie médicale à la FST/UCAD en 2013

-Certificat de Formation « Stage de Formation à la Maitrise de l’Aviculture en Climat Chaud » à Ploufragan à Renne en France en septembre 2013

-Diplôme de docteur en médecine vétérinaire à l’EISMV de Dakar en Décembre 2010

-Certificat de Fin de Scolarité en Médecine Vétérinaire à l’EISMV de Dakar en Juillet 2009

-Certificat Préparatoire des Etudes Vétérinaires (CPEV) à l’EISMV de Dakar en Juillet 2003

-Diplôme d’Etude Scientifiques à la FST de l’UCAD en Juillet 2000

-Baccalauréat série D au Lycée Ahoune SANE de Bignona en Juillet 1998

-Brevet de Fin d’Etude Moyenne au Centre de Ahoune SANE de Bignona en Juillet 1994

Formation continue

-Projet d’Etablissement de l’EISMV à Dakar en Décembre 2009

-Trésorier Général de l’Amicale des Etudiants Vétérinaires de Dakar(AEVD) en 2007

-Projet d’Etablissement de l’EISMV à Saint Louis en Juillet 2006



Divers

Loisir

-Sport, Lecture

Langues

-Français et parlé couramment, Anglais écrit et parlé passablement, Arabe écrit, wolof parlé couramment et Diola parlé couramment

Informatique

Maîtrise des logiciels Word et Excel, PowerPoint, Spss et Gescom.



Travaux de recherche et ou scientifiques



De Février 2010 au 01 Décembre 2010, préparation d’une Thèse de Doctorat d’Etat en Médecine Vétérinaire sur « Etude de la distribution de viande dans la ville de Dakar (Sénégal) », Dans le Service d’Economie et de Gestion sous la direction du Professeur Cheikh LY enseignant à l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaire (EISMV) de Dakar.

Méthodes de lutte contre les Typanosomoses animales au Sénégal de 2012 à 2013 FST/UCAD dans le cadre du Master 2.



Mes compétences :

vente médicaments vétérinaires

conseil en élevage