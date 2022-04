Abdou SYLLA

Ingénieur chargé des études en phase d'appel d'offre et suivi des travaux.

Diplômé de l’U.F.R Sciences de l’ingénieur de l’université de Thiés

Contrôle et surveillance de travaux dans les domaines des infrastructures, du bâtiment, des travaux publics et d’assainissement.

Etudes techniques et Coordination de travaux de génie civil.

Diagnostics, Assistance et Conseil dans les travaux neufs ou de réhabilitation des ouvrages.

Gestion et Évaluation des risques dans les constructions.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Autocad

Rebot DDC et Millénium