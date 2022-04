Abdou TAMBOURA

Je suis un professionnel des sciences de l'information documentaire et précisément Archiviste. Je totalise plus de dix ans d’expériences dans les travaux d'archivage de tout support (papier, numérique...), dans la formation à la mise en place et la gestion électronique des documents d'archives, de documentation et de bibliothèque. Je conçois et exécute les projets de numérisation des archives et de la documentation. Je réalisation les inventaires des documents et je propose des tarifications pour leur organisation. Je donne des conseils pour tous vos travaux d'archivage ou d'organisation de votre documentation.