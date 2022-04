Je m’appelle Abdou THIAM, j’ai 27 ans et je suis marié sans enfant.

Après mon baccalauréat scientifique série S1 en 2004, option mathématiques et sciences physiques, je suis allé à l’université Cheikh Anta DIOP à la faculté des sciences économiques et de gestion où j’ai eu ma licence en 2008, ma maîtrise en 2009 option analyse et politique économique et mon Master 2 professionnel en Méthodes statistiques et économétriques en 2010.

Dans ce Master, j’ai acquis une solide formation en économétries, en statistiques, en analyse économique, en modélisation…

Pourquoi j’ai fait des études économiques :

* Il s'agit d'une formation généraliste permettant l'épanouissement de l'individu dans la société.

* Ce sont des études polyvalentes, qui autorisent la révélation des talents de chacun.

* On y acquiert des capacités de leadership : motivation, stimulation, prise de décisions, travail d'équipe.

* On y apprend à analyser et comprendre son environnement (immédiat ou global) et à interagir avec lui.

* On s'y prépare à intégrer la vie socio-économique et à y participer activement.

* On s'ouvre au monde, aux autres cultures. On y découvre de nouveaux horizons.

* En résumé : on y devient acteur plutôt que spectateur.



Mes compétences :

Analyse des données

Analyse économique

Estimation

Modélisation

Optimisation

Prévision

Statistique