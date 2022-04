Ingénierie - Planification minière - Etudes minières - Étude, conduite et contrôle de projets - Projets miniers - Projets d'infrastructures - Aménagements hydroagricoles - Eau, Hydraulique et Équipement rural





Depuis 2011, Chargé de cours en Master 2 Pro Gestion Durable des Mines à l'Institut International de l'Eau et del'Environnement (2IE) de Ouagadougou (Burkina Faso)



www.abdou-yacouba.com



Mes compétences :

Conduite de projets et réalisation

Ingénierie et étude de projets

Maîtrise de logiciels métiers

Enseignement