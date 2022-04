Abdoul Aziz BAMBA

Actuellement étudiant en seconde année de Master « MOPS et ingénierie d'affaire » à l’Idrac

Business School de Toulouse, je suis à la recherche d'une dans le domaine du marketing,

du management, de la gestion de projet, ou de tout autre poste pouvant correspondre à mes

compétences au sein de votre société.

Dans le cadre de mes études, je suis à la recherche d'un contrat d'alternance. mon but est d'allier la théorie et la pratique en acquérant de l'expérience.



Mes compétences :

Ciel Compta

Ethnos

Pack Office