Je m'appelle Abdoul-Aziz BOUBA, j'ai 26 ans, j'ai fais mon école maternelle à l'école SONARA puis j'ai passé 3 ans en Martinique et en France. J'ai terminé mon collège à l'école SONARA, fais mon lycée au Lycée Bilingue de Limbé puis au Collège Alfred Saker. J'ai eu mon BTS en Informatique de Gestion à l 'École Supérieure de Gestion, fais mon cycle ingénieur à l'ISTDI (Institut Supérieur des Technologie et du Design Industriel). J'ai rejoins mon ami d'enfance dans un projet de création d'une entreprise de prestation de services informatique. L'entreprise a été créée en 2010 et s'appelle GIGABIT et nous y travaillons actuellement.



Mes compétences :

Administration

administration réseau

AJAX

Analyse Et Conception

Conception

Développement web

Information Management

Joomla

Joomla!

Management

PHP

Ruby

Système d'Information

Web