Abdoul Aziz COULIBALY

Bonjour je suis bilingue et j'ai une bonne expérience dans le domaine je vie en cote d'ivoire et je souhaite avoir du djob dans une entreprise minière au Burkina Faso je boss actuellement au poste de guide et interprète,français,anglais et arabe et responsable logistique adjoint au SEG cote d'ivoire. je veux vivre au Burkina Faso pour être proche de ma famille





merci de votre attention



Mes compétences :

Gestion de projet

bilingue

j'écris les français l'anglais et l'arabe

pilotage des engins des chantier ou portuaires

Pilotage d'équipe

Conduite de projet