Abdoul Aziz DIALLO (ABDOUL AZIZ)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Juin 2019-janvier 2020 Maitre dhôtel a MONOTEL dar el barka Nouakchott

Janvier 2019- Avril 2019 Contrôle Qualité et gestion de stock a TAKUMI STAMPING a Cincinnati USA



Janvier 2017 Decembre2018 Chef de Rang Room Service, Shangri-La Hotel Paris Palace

Responsable de la gestion des stocks des minibars ainsi que des boissons

En charge du bon fonctionnement du service des repas en chambre

Juillet 2014 Janvier 2017 Demi-Chef de Rang Room Service, Shangri-La Hotel Paris Palace

En charge du Room Service de nuit

Responsable des amenities en chambre

Aout 2013 Juillet 2014 Commis de Salle Room Service, Shangri-La Hotel Paris Palace

En charge des arrières du Room Service

Responsable de 50 minibars par jour

Juillet 2011 Juillet 2012 Equipier Banquet, Shangri-La Hotel Paris Palace

Mise en place des banquets

Responsable des arrières pendant les événements

Janvier2010 Juillet2010 Commis de salle,Hotel New york Disneyland

Responsable des minibars

Aide aux arrières

Novembre2009-Janvier2010 Agent polyvalent, Hotel Disneyland

Préparer et effectuer le service en salle ainsi que en chambre

Suivre létat des stocks



EDUCATION et FORMATION

2008 2009 FORMATION

Espace dorientation et dintregation régional

CPS Formation, Saint lo

Travail sur le projet professionnel



2004 2005 BAC S: Lycee AL Baraka,Mauritanie

LANGUES

- Français : Langue Maternelle

- Peul : Langue Maternelle

- Anglais : parlé, Niveau intermédiaire

- Arabe : parlé, Niveau débutant

QUALITES

Organisé, Attentif, Attention aux détails, Tra