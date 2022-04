Abdoul Aziz FAYE

Titulaire d'un titre professionnel en conduite engin de manutention tous types:grue;chariot,porte conteneur et engin de chantier dans le seul centre formation ouest africain aux métiers portuaires et a la logistique CFMPL Dakar en 2012 (premiere promotion) et d'un BEP en mécanique automobile au LTI de la fosse Dakar en 2006.

mes connaissances acquises lors de mes précédents stages m'ont permis d'aborder aussi bien en pratique qu'en théorie les contours de la mécanique et la conduite rationnelle .



Mes compétences :

CONDUCTEURS ENGINS

Soudure avec SMAW

Mecanicien moteur et industriel

AutoCAD

SolidWorks

Microsoft Office