Je m'appelle M. Abdoul Aziz GUEYE, Etudiant à l'UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP de DAKAR. Après l'obtention de ma Licence Professionnelle en Droit Immobilier; j' ai effectué des stages dans différents services intervenant dans le domaine de l’immobilier. Ma première expérience professionnelle, je l'ai acquise à l'Office Notarial Me Marie BA notaire titulaire de la Charge de MBOUR à Saly Portudal. Par la suite je suis recruté par la SARL TRAMI pour le lancement d'un programme immobilier " Résidence Santal ". Dans cette société, j'étais le Responsable du Service Juridique et Foncier. Durant les trois du stage dans la société je me suis occupé de la régularisation foncière et tenir le secrétariat de société dans la régularité en tenant compte des exigences de la profession de Juriste et des recommandations de la Direction Générale.

Après je me suis rendu à la Coopérative Inter ONG recruté comme juriste négociateur pour la recherche de financement de leur projet.

Actuellement sans emploi, je poursuis mes études supérieures en Master en Droit économique, Notarial et Processuel à la Faculté de Droit à l'UCAD.