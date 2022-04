Abdoul-Aziz MINOUNGOU

Je me nomme MINOUNGOU ABDOUL-AZIZ ,né le 11 Novembre 1988 au BURKINA FASO/RÉGION DU CENTE-EST /TENODOGO.

Dès l’age de six (6) ans j'ai pris la voie de l’École primaire pour disposer de mon certificat d'étude primaire (CEP) en 2000.

Après mon CEP,bien évidemment je poursuis mon chemin au lycée pour obtenir mon Brevet d’études du 1er cycle du secondaire en 2003.

Suite à cette réussite j'ai opté pour la série scientifique ''C'' ,après une seconde ''C'',une 1ère ''D''

et une terminale ''D'' brillante je suis titulaire du diplôme de Baccalauréat série ''D'' depuis 2007.

Ce premier diplôme universitaire m'ouvrait les portes de l'Université de Ouagadougou ,à l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences Exactes et Appliquées option MATHS-PHYSIQUE-CHIMIE.

Après une brillante 1ère année , un DEUG II en PHYSIQUE-CHIMIE et une licence & Maitrise en PHYSIQUE,j'étais à la fin du deuxième cycle Universitaire.

Entre faire un troisième cycle en sciences exactes et une École d'Ingénieur option MINE ,j'ai choisi le cycle d’Ingénieur car je trouvais que j'étais motivé d'utiliser les sciences exactes que j'ai comme base pour concevoir ,créer,inventer ,développer des processus bref pour le métier d'ingénieur que celui de la recherche dont l'objet serai de faire avancer les sciences exactes.

Ainsi depuis 2012 ,après être déclaré admissible à l’École des Mines de l'Industrie et de la Géologie du NIGER option MINE,suite à ma demande d'admission ,je suis à Niamey pour Deux( 2) d'études (2012-2014).

Actuellement je suis embauché Ing. Métallurgiste Junior après 7 mois de stage (3 mois pour la soutenance de mémoire de Fin de cycle sous la thématique " Optimisation de la granulométrie du circuit de broyage(SAG MIL et BALL MILL) et de classifcation par hydrocyclones" sur le site Minier Essakane de IAMGOLD , suivi d'un renouvellement de 3 mois sous la thématique" l’évaluation de l’impact de la granulométrie du minerai au concassage sur la productivité au broyage pour la roche dure" , et enfin d'un dernier renouvellent de 1 mois).