Abdoul Aziz NGOM

Bonjour Mesdames et Messieurs

J'ai suivi des études en gestion des entreprises (licence) et une spécialisation en finance et comptabilité (master) a la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion a l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar .

En plus j'ai fais des stages et des formations professionnelles ( PAMECAS) ce qui me rend apte et disponible pour les postes a pourvoir concernant mon domaines de formation.

Pour plus d'information sur mon cv sera un aperçu mais pour de plus amples informations contactez moi en cas de besoin professionnel (77 660 79 34)

je vous remercie!!!!



Mes compétences :

Sorties

Sieges

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Microsoft Access