Originaire d'Ouagadougou, Abdoul Aziz Nikiema suit une formation en création audiovisuelle et obtient un diplôme d'ingénieur des travaux audiovisuels et de réalisation en 2008 à l'ISIS. Il effectue ensuite de nombreux stages dont un à l'Institut des Arts de Diffusion (IAD) puis occupe de nombreux postes dans la production audiovisuelle. Il est notamment chargé de production sur deux courts métrages ainsi qu'assistant réalisateur pour de nombreuses fictions dont le long métrage de S. Pierre Yaméogo « Bayiri » ou « la patrie »le long métrage de Boubacar Diallo, "Julie et Roméo", et "Sécurité Routière", une série de 50 épisodes de sensibilisation, réalisé par Appoline Traoré. Il réalise en parallèle de nombreux films, en grandes parties documentaires. "Le Recueillement" (2008) reçoit le prix du meilleur scénario documentaire au Festival Ciné Droit Libre et fait également partie de la sélection officielle du 21ème Festival des Films Africains de Vérone. Un autre de ses documentaires, "La Joie à l'Olivier", fait partie de la sélection des 32èmes Rencontres Henri Langlois festival International des Ecoles de Cinéma, catégorie Afrique droit de suite. Sa fiction, "Le Philtre d'Amour" est, quant à elle, sélectionnée aux 33èmes Rencontres en 2010 et lauréate au Clap Ivoire 2010. En 2011, son projet de scénario LA RECREATION est sélectionné au Festival de Namur 2011 (FIFF, Belgique) pour l'Atelier de l'écrit à l'écran.