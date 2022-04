Titulaire d’un Diplôme Universitaire de Technologie option Génie Civil suivi d’une Licence Professionnelle Géomètre Topographe Monsieur Abdoul Aziz Sarr est un Technicien Génie Civil / Géomètre-Topographe pouvant réaliser les tâches d’exécution, d’organisation, de planification, de coordination et de supervision technique des travaux dans le domaine des routes, pistes, travaux de terrassement, assainissement, adduction d’eau, aménagements, construction d’ouvrage (bâtiments, ouvrages d’arts, digues…). Et dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage, il est capable d’orienter le maître d’ouvrage dans la définition des projets tout en veillant sur les normes définies et décrites dans les cahiers de prescriptions techniques.

Son expertise en relation avec les études topographiques porte sur :

 La géodésie de grande précision (implantation de polygonales, bornages, nivellements et rattachements au réseau de référence du Sénégal ou mondial).

 Les relevés classiques de bandes d’études.

 Les levés en plan, les implantations, le piquetage des profils long et le levé des profils en travers.

 Les calculs de cubatures et de surfaces, les métrés d’ouvrages et les estimations de quantités.





Mes compétences :

Déterminé

Dynamique