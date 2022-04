DEPÜIS MON BAC JE ME SUIS TOUJOUR INTERRESSE A CE SECTEUR QUI EST L IMMOBILIER AINSI J AI EU A SUBIR DES FORMATION DENS CE SENS

DE PLUS AU FUR DES ANNES J AI FAIT D ENORME RECHERCHE SUR CE SECTEUR AU SENEGAL CE QUI M A PERMIS D Y VOIR VOIRE BEAUCOUP PLUS CLAIR ET D AQUERIR AINSI D ENORME CONNAISSENE AVEC LES MULTITUDE DE DOCUMENT INCONTOURNABLE POUR AVOIR UNE EXPERTISE TOTAL DANS CE DOMAINE



Mes compétences :

Conseil

Expertise immobilière