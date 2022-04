Abdoul Aziz TALL

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



1974-1977 : Chargé d’enseignement en Histoire et Géographie à l’école Secondaire Mixte Africaine

de Dakar.



1978-1980 : Assistant de recherche au Centre d’Etudes et de Documentions Européenne CEDE de L’université de Montréal au Canada (CEDE)



1982 (novembre)



Recrutement au Bureau Organisation et Méthodes (B.O.M) de la Présidence da la République en qualité de Conseiller en organisation.



 Activités Principales au B.O.M



Etudes et travaux réalisés.



1983 : Contrôle de gestion informatique et comptable des dépenses de personnel de l’Etat. Etude réalisée au Ministère de l’Economie et des finances avec comme objectif : Déterminer de manière précise le montant de la masse salariale de l’Etat



1984 : Etude des modalités d’utilisation du personnel permanent dans les emplois temporaires à la

Société Nationale d’Assistance au monde Rural (SONAR).



1985 : Secrétaire permanent de la commission de Rationalisation des Structures et des Emplois Publics (CORASEP).



Secretaire General puis Directeur General de la LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE

COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS



• Communication sur la Coopération Canada /Afrique francophone.

Colloque du CEDE Université de Montréal : Mai 1980



• Communication sur les transferts de technologies en Afrique.

Colloque du département de sciences politique de l’Université de Montréal Février 1980



• Eléments de méthodes sur l’organisation des structures administratives communication à l’occasion du colloque de la Revue des Institutions Politiques et Administratives du Sénégal RIPAS – Publiée dans le N°17 de la revue Octobre - Décembre 1987





Communication sur ‘’l’esprit d’initiative, condition de succès de l’insertion des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ‘’ à l’occasion des journées d’études de l’Association Nationale des Cadres et Directeurs du personnel du Sénégal (ANDCP) Octobre 1988



• Communication sur ‘’les perspectives de redynamisation de la formation permanente au Sénégal ‘’ : Colloque de la RIPAS Déc.1991



• Communication sur ‘’l’éthique et la responsabilité dans la fonction Publique sénégalaise’’ : colloque de l’Africain Association for Public Administration and Management (AAPAM) Mbabane (Swaziland) Novembre 1991.



• Communication sur ‘’ Axes de la politique de modernisation de l’Etat’’ Colloque de la RIPAS – Décembre 1991





DISTINCTIONS



Vice – Président du comité Exécutif de l’association Africaine pour le management public (AAPAM depuis le congrès d’ARUSHA (Tanzanie) de Novembre – Décembre 1992.



 Président de l’Association Africaine des loteries d’ Etat 1999-2000



 Membre du bureau de l’Association Mondiale des Loteries d’Etat 1997-2000



 Président de l’Association des Parents d’Elèves de l’Eole Bilingue Sénégalo /Américaine (S AB S)



 Ambasadeur du réseau des diplômés HEC Montréal au Sénégal, depuis 2008.



 Membre fondateur et Trésorier de la Chambre de Commerce Canada Afrique de l’Ouest en 2008



Mes compétences :

Communication

Formation

Leadership

Methodes

Organisation

Travail d'équipe