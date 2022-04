Abdoul Aziz THIOUB

J'ai ma LICENCE en Droit Publique option : Administration Publique à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’UCAD. Je suis actuellement en MASTER des Ressources Humaines à l'ESTM de Dakar.



J'en ai également profité pour faire une formation pratique en Comptabilité, Gestion Commerciale, GRH et Paie avec le logiciel SAGE 100 (SAARI) à la Haute Ecole de Management et de l'Informatique (HEMI).



Par ailleurs, je suis à la recherche d'une structure qui pourrait m'accueillir dans le cadre d'un stage conventionné pour pouvoir parfaire mes connaissances dans le domaine des Ressources Humaines qui correspond parfaitement à mes aspirations professionnelles futures.





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Paie

Recrutement

Administration d'entreprises

Management