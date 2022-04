Abdoul Aziz ZAKOU

J’ai réalisé lors de mes récentes expériences professionnelles des activités de veille, de création et développement d’offres, de lancement de produit, d’analyse de marché ..., où il est question essentiellement d’écoute, de coordination, de suivi, de partage de l’information, d’anticipation et de relance...



Ce qui m’a permis de conforter ma capacité d’analyse et de synthèse, mon sens des priorités et respect des délais.



Je souhaite participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de solutions marketing face aux problèmes des PME exerçant au Niger.



Mes compétences :

Diagnostic d'entreprise

Communication des entreprises

Prospection

Marketing opérationnel

Mobile marketing

Publicité

Marketing stratégique

Gestion de la relation client

Segmentation

Business Planning