Abdoul Bassit SAWADOGO

Titulaire d’un Master 2 en Système d’Information Géographique (SIG) appliqué à l’Aménagement, la Gestion de l’Environnement et au Développement Durable et d’une Licence en Economie Agricole et de l’Environnement, j’ai une carrière professionnelle essentiellement orientée, depuis 2015, vers la gestion de l’environnement et du développement durable, les modes de production et de consommation durable, la croissance verte et le monitoring des ressources naturelles avec une emphase sur les changements climatiques.

En sus, je dispose d’une très bonne capacité d’adaptation aux innovations et d’une expérience avérée dans le management des équipes et la collaboration multi-acteurs avec les acteurs gouvernementaux, partenaires techniques et financiers et le secteur privé.



Mes compétences :

Planification stratégique et opérationnelle de pro

Economie agricole et de l’environnement

Conception et gestion des bases de données relatio

Gestion de l’environnement et développement durabl

Suivi-évaluation des projets

SIG et Télédétection

Gestion Axée sur les Résultats des projets et prog