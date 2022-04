Abdoul CAMARA

Je dispose de Neuf (9) années d’expériences dans les domaines privés et des cabinets d’audits en Guinée. j'ai été embaucher dans le cabinet SGRC (Société Guinéenne de Révision et de Conseil) depuis ma sortie de l’universités,ou j'ai participé pendant quatre (4) années à plusieurs missions d’audit, de commissariat aux comptes et d’assistances comptables dans le secteur des entreprises privées et des projets avant de me retrouver dans la société CARACAL GOLD GUINEE en qualité de Responsable chargé de l’administration et des Finances.Je dispose d'une solide expérience dans le domaine de la gestion financière (comptable & fiscale),des normes de contrôles internes,de l’audit,de la gestion du risques et celle de la sécurité financière. une expérience considérable dans le reporting financiers et dans l'établissement des Etats financiers conformes aux normes OHADA mais aussi IFRS,IPSAS .J’ai aussi développé une aptitude avérée à travailler sous pression et dans un environnement multiculturel à l’egard de la diversité.