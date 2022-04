Abdoul DIALLO

Etudes primaires à Porédaka.Etudes secondaires à Mamou.

Etudes Universitaires à Conakry. Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry (IPGAN).

Option Economie.

Institut du FMI en 1982 et de la BIRD en 1983.

Diplômé de L'Institut Technique de Banque (ITB) en 1985.

Direction des Etudes Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) d'octobre 1978- à juin 1988.

Depuis juillet 1988 à Orabank successivement à Exploitation (1988-2004).

Depuis avril 2004 Directeur Général Adjoint chargé de l'Audit (2004-2006) des Risques (2006- 2008).

Depuis 2009 en charge de L'exploitation, des Opérations et du Réseau.

Maitre de Conférences ITB depuis 1990 et membre de Jury ITB depuis 1987.