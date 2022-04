Abdoul Fatah Benjeloum Syr DIAGNE

Diplômé à la Section Informatique du Département de Mathématique et Informatique de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, je suis vivement intéressé par les secteurs de l’ingénierie informatique, domaines largement développés dans l’industrie moderne.

De part ma formation, je pense pouvoir vous être utile dans toutes les étapes de l’élaboration de vos projets afin de satisfaire pleinement les exigences de vos clients. En effet, j’ai appris à analyser, concevoir et mettre en oeuvre des systèmes complexes dans tous les domaines de l’informatique et de la télécommunication.

Mon enthousiasme, mon dynamisme, mes qualités relationnelles et mon sens des responsabilités peuvent être un plus pour votre équipe.

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements et je suis immédiatement disponible si vous estimez que je suis apte à faire parti de votre entreprise.



Tél: +221 77 459 31 69

E-mail: bennaz0301@gmail.com





Mes compétences :

Java

MySQL

Wamp Server

Ubuntu

Personal Home Page

Oracle

NetBeans

Microsoft SQL Server

Microsoft Access

MS-SQLServer 2008 R2

Linux Fedora

Linux Debian

Java 2 Micro Edition

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Cisco Switches/Routers

CCNA

C++

C Programming Language