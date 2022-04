Abdoul Ganiyou SANOGO

J’ai passé ces 17 derniers mois à donner aux particuliers et aux professionnels les solutions les mieux adaptées à leurs besoins et j’ai acquis la capacité à transmettre des expériences. De plus l’excellence en matière de service client m’a permis de me concentrer sur le point le plus important de la relation commerciale : le client. Je souhaite désormais étendre mon expérience et mon savoir-faire et avoir l’occasion de développer les compétences qui correspondent à vos attentes ainsi qu’à l’environnement de l’entreprise.



Mes compétences :

MARKETING, COMMUNICATION,GESTION, BUREAUTIQUE