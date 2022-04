Salut à tous.

Je me nomme Abdoul Ghaffâr THIAM. Je suis un jeune homme courageux et ambitieux ayant suivi une formation en management (commerce international). J'ai pu faire aussi ma LICENCE PRO en TRANSPORT-LOGISTIQUE. Après le français, je parle l'arabe et je me débrouille en anglais.

J'ai été toujours animé par l'échange, le dialogue et la discussion. Etant donné que le milieu professionnel est animé des échanges, on ne peut que s'y mettre.



Dans les divers, j'ai été secrétaire général d'une association de jeunes de notre quartier pendant un an. La mission qui m'était confiée était de convoquer les réunion, de rédiger l'ordre du jour et d'établir les procès verbaux. Parfois même assurer l'intérim du président.



J'ai participé à un séminaire organisé par le Cabinet Guelem Logistic en obtenant le CEEL (Certificat d'Excellence Logistique). J'ai suivi aussi une formation en Electro-mécanique, Rebobinage et une Initiation en Energie solaire (système Photovaltaique).



Contactez moi et appréciez mes compétences. Je vous attends,venez nombreux et portez-vous merveilleusement!



Mes compétences :

Rigueur