Abdoul HAIDARA

J'ai débuté ma carrière professionnelle comme enseignant en Maths et physique en 1967.Par la suite j'ai fait de l'informatique,de la publicité,de la représentation médicale jusqu'à ma retraite en 1995.Aujourd'hui je suis distributeur Tianshi.

Je propose aux gens qui sont intéressés par leur santé et la santé de leurs parents,proches et amis et qui veulent les aider de venir nous rejoindre à Thianshi.

Tianshi est une société chinoise qui offre deux clés que sont:

1-La clé de Santé avec des produits à base de plantes chinoises(Une vingtaine environ),des calciums, ainsi que des appareils(Uns dizaine environ)pour le maintien de la bonne santé des gens.

2-La clé de la Prospérité avec un système de vente par réseaux très performant dans lequel on ne perd ni ne rétrograde jamais et sans aucune obligation d'achat ni de parrainage.

Si vous êtes intéressé,merci de me contacter à mon adresse mail:haidara.abdoul@yahoo.fr ou Tel:00221 77 807 25 99

Ceci est une bonne opportunité d'affaire et un emploi garanti par ces temps de crise et la chance ne sourit qu'à ceux qui tentent.

Je suis à votre entière disposition pour tout complément d'informations.

Depuis fin 2014, je ne suis plus représentant Tianshi qui ne semble pas bien marcher au Sénégal. Je prends donc Inshaa-Allah ma retraire ayant atteint mes 70 ans pour je l'espère un repos bien mérité.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Informatique

Distribution

Management