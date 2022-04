Abdoul-Hamid Aboubacar ABOUBACAR

FORMATION INITIALE :

- En juillet 1985 Diplôme obtenu : Baccalauréat – MORONI

Études Supérieures : Institut National de l’Action Social –Tanger – Maroc

- En Juillet 1988 Diplôme obtenu : Assistant social

Mémoire de Fin d’Études : Démographie et Planification Familiale au Maroc



Domaine de Compétences :

Gestion de Projets (Santé communautaire, Conception, Élaboration, Mise en place et

Exécution de projet, communication en matière de santé (I .E.C).



SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES :

Spécialiste en communication pour la santé (I.E.C)

Maitre-Formateur : Renforcement des capacités du personnel de santé, des Agents de santé communautaire, des volontaires du Croissant-Rouge Comorien, des Directeurs et Enseignants du primaires en santé publique, Associations de Développement.

Expertise : Sécurité Alimentaire, santé en milieu scolaire, protection de l’Enfant, Santé de la Reproduction, VIH/SIDA, Paludisme, préparation aux catastrophes (référant PIROI, Anjouan)



I- FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PROFESSIONNELLES :



Du 30 /11/2011 Participation à la Formation des Facilitateurs à la Démarche Projet

au 5/12/2011 d’Etablissement à NIOUMACHOI –Mohéli





Du 11 au J’ai participé à l’Atelier National d’Élaboration d’un guide

19 Mars 2003 des Messages sur 10 thèmes prioritaires en santé

Mohéli organisée par l’OMS, UNICEF, UNFPA.



Du 4 au J’ai participé au cours de communication pour le développement dans

8/11/2002 le cadre de promotion de la sécurité Alimentaire des ménages

Moroni organisée par FAO



Août 1999 J’ai participé à l’Élaboration de la Stratégie Nationale en Information- Moroni Éducation – Communication Santé de la Reproduction organisée par

L’UNFPA.

Du 21 au

25/03/94 J’ai animé l’atelier VIH et Développement organisé par le PNUD

Moroni







Février 1993 J’ai participé au séminaire sue la Mobilisation social sur le SIDA

la Réunion par la Coopération Française



Du 6 Mai au

28 Juin 1992 J’ai pris part au Programme de Formation de courte durée

Québec - Canada en Planification Familiale et Gestion des Programmes

Organisée par l’UNFPA

DU 18 au

19 /08/ J’ai animé un Séminaire sur l’Intégration du PEV et les Autres Programmes

1989 de Soins de Santé Primaires organisé par l’UNICEF

Moroni





II- FORMATIONS EXTRA-PROFESSIONNELLES :



Du 16 au 23 J’ai participé à la Formation « Etudes de la Vulnérabilité et Capacités »

Juillet 2008 organisée par la Croix-Rouge Canadienne

Majunga.



Du13 au 20 J’ai participé et animé la Formation en Santé de la Reproduction

Mars 2006 en situation de crise organisée par la Fédération Internationale

Ouganda



Du 1 au 4 J’ai participé à la Formation du Cycle de Projet à l’intention des

Octobre 2005 responsables des ONG et Associations par l’Union Européenne

Ouani –Anjouan



Du 1ér au J’ai suivi avec succès le stage de Formation des Formateurs en Communication

26 Août 2005 Interpersonnelle et Counseling pour la Santé de la Reproduction organisée par

Lomé/Togo le CEFA (Centre d’Etudes de la Famille Africaine)



Du 17 Mai au A participé au cours H.E.L.P Bénin 2004

4 juin 2004 Module 1 : Santé dans les opérations de secours

Module 2 : Santé, Ethique, Droit et Politique



Du 22 au J’ai participé à « la Formation des Membres de l’Équipe Régionale de Personnes 27 /11/ 2004 Ressources (ERPR) aux Iles du Sud Ouest de l’Océan Indien » dans le cadre de la Réunion la Plate-forme d’Intervention Régionale pour l’Océan Indien en cas /catastrophe

Par la Croix-Rouge Française.



Du 14 au 19 J’ai participé au cours moyen en Management sur le P.E.V organisée par

Avril 2003 l’UNICEF

à Anjouan







