Abdoul Hamid FALL

Mes intentions sont de travailler dans un environnement où je pourrai mettre en valeur mes connaissances et mon expérience en communication, planification stratégique, stratégies d’entreprise, gestion, développement d’affaires, vente, marketing, et en négociation

Au fil du temps, mes différentes expériences m'ont permis de développer les qualités suivantes:

- Excellent orateur et communicateur en français et en anglais

- Personne versatile, proactive et disciplinée

- S’adapte très bien au changement, travaille bien en équipe

- Très entreprenant avec beaucoup d’entregent

- Personne axée sur les résultats

- Très bon leader et négociateur hors pair

- Personne qui possède éthique, intégrité

- Capable de gérer plusieurs dossiers en même temps



Mes compétences :

Solution selling 1 et 2

Six Sigma Green Belt

Six Sigma

