Abdoul Isaac DARANKOUM

Ingénieur électromécanicien de formation je suis diplômé de l'institue international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2ie. je suis spécialisé dans l'analyse des systèmes de maintenance des Parcs matériel à savoir l'organisation des travaux, l'organisation des équipes de maintenance, le suivi de l'application des stratégies de maintenance élaborées et leur faisabilité au regard des échéances, des moyens et des compétences disponibles. je suis également certifié Atlas copco en qualité de service engineer. Ce qui me confère l'habilité d'analyse des machines de forage aussi bien sur le plan technique que sur le management adapté à leur utilisation.

Mon dicton: VERY CLEVER AND ALWAYS LOOKING TO DO BETTER



Mes compétences :

Électromécanique

Informatique

Mécanique

Maintenance

Management

Electronique

Ingénierie