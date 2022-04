Avec une formation sanctionnée par un diplôme de gestion des PME ( Bac + 5ans) et un diplôme de 3e cycle en Urbanisme ainsi qu'une expérience variée de 25 ans dans l'assistance et la promotion de la PME j'ai une passion (le mot n'est pas trop fort) pour l'entrepreneuriat et partant l'auto-emploi.

A cet égard j'ai réalisé une étude de projet d'incubation des PME à rayonnement sous régional (U E M O A) avec le Sénégal comme pays pilote.