Abdoul Karim BALDE

Jeune sénégalais de 26 ans récemment titulaire d'un Diplôme Supérieur de Gestion Bac +3 a l'Institut Supérieur de Management (I.S.M) Dakar.

La gestion a toujours était une Passion pour moi de tels sorte que je me suis investie a chaque fois dans la perspective d’évoluer de manière efficace a ce domaine.

La Gestion des Ressources Humaines étant un Domaine que je maitrise le plus par rapport a mes expériences professionnelles.

Séduit par le Leadership j'ai une grande capacité d'absorption a travers la rigueur l'autonomie et j'aime le travail en équipe. je suis actuellement gérant d'un point de transfert d'argent et Multi-services de 6 guichets sous ma responsabilité et je suis a la recherche d'opportunité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Informatique

Relations sociales

Autonomie

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Rigueur

Organisation du travail